Ющенко побажав внутрішнім військам скорішого переходу на контракт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що не допустить використання Внутрішніх військ МВС України як заручників у політичних іграх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед особовим складом Внутрішніх військ у навчальному центрі Новопетрівці під Києвом, де було підведено підсумки Всеукраїнських змагань підрозділів Внутрішніх військ.

«Я не допущу використання вас як заручників у політичних іграх і не дозволю втручатися у вашу діяльність», - запевнив Президент.

За його словами, головним завданням Внутрішніх військ має залишатися «захист людей у критичних і звичайних ситуаціях». При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що останнім таким прикладом допомоги населенню стала трагедія у Дніпропетровську (вибух побутового газу у 10-поверховому житловому будинку, який забрав життя 23 осіб – УНІАН).

Також, звертаючись до особового складу Внутрішніх військ, Президент зауважив, що спецпідрозділів такого ґатунку немає більше в Україні.

Разом з тим, В.ЮЩЕНКО загострив увагу командування Внутрішніх військ на подальшій підготовці особового складу.

Крім того, В.ЮЩЕНКО сказав: «З огляду на особливу роль Внутрішніх військ, бажаю найскорішого переходу Внутрішніх військ на контрактну основу».

При цьому глава держави наголосив, що в питанні підготовки Внутрішніх військ «нашими орієнтирами вважаю кращі європейські стандарти, які демонструють країни Євросоюзу і НАТО.

У контексті останньої своєї тези В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив, що Україна і надалі триматиме курс на інтеграцію до цих структур.

Також він запевнив, що особисто приділятиме прискіпливу увагу матеріально-технічному і фінансовому забезпеченню Внутрішніх військ.

Після виступу Президента України відбулося нагородження державними відзнаками офіцерів Внутрішніх військ, а також близько 10 військовослужбовців, які здали усі необхідні нормативи.