Що стоїть за зміною керівника Укртатнафти

Поновлення Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укрататнафта» може бути напряму пов`язане з інформацією про відсутність єдності серед татарських акціонерів.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Ростислав ІЩЕНКО.

«Звичайно, кожна з груп впливу в уряді Татарстану хотіла б бачити стовідсотково свою людину на чолі такого привабливого активу», - сказав Р.ІЩЕНКО. Він також зазначив, що друга гіпотеза, що пояснює заміну Сергія ГЛУШКА на П.ОВЧАРЕНКА, може виходити з інформації про наявність у С.ГЛУШКА «якихось проблем з Генпрокураторою, яка з літа розповсюджується електронними і друкарськими ЗМІ».

«У такій ситуації, особливо враховуючи перспективу зміни влади в Україні, татарським акціонерам було б розумно підстрахуватися і замінити голову правління», - підкреслив Р.ІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови Правління компанії «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська обл.).

26 вересня 2007 року Крюківський районний суд Кременчука, в який справа була направлена в 2005 році під час апеляційного оскарження, виніс додаткове рішення, що визначає порядок поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді був початий в жовтні 2004 року.

9 листопаду 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука була винесена рішення про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді.

У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови Правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом кількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».