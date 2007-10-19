Ющенку радять бути з Тимошенко сильним як Буш

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що помаранчева коаліція має шанси на існування в тому випадку, якщо президент цілком підтримає ідею її створення.

Про це він заявив на прес-конференції в п`ятницю.

"Я вважаю, що якщо Віктор Андрійович не змінить своє бачення коаліції й опозиції і буде підтримувати помаранчеву коаліцію, вона буде створена, і при активній підтримці президента коаліція має перспективу існування", - цитує Кравчука Ліга.

Він додав, що в крайньому випадку, така коаліція за підтримки президента може діяти до президентських виборів.

Також перший президент України уточнив на прохання журналістів, що для того щоб прем`єр-міністром стала Юлія Тимошенко, президент повинен бути реальною діючою фігурою, тобто або за зразком президента США - впливовим і сильним, або за зразком королеви, без істотного впливу.

Також Кравчук відзначив, що широка коаліція могла б бути створена ще до виборів.

Він відзначив, що для цього вже минулого досягнуті певні домовленості. Разом з тим, Кравчук відзначив, що такий варіант розвитку подій був малоймовірним, оскільки для ефективної діяльності широкої коаліції потрібно мати єдину платформу, а політичні сили не хотіли йти на це.

Українська правда