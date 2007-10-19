Ющенко провів кадрові рокировки в СБУ

17:23, 19 жовтня 2007
Політика
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Указ - на сайті глави держави

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Тиберія ДУРДИНЦЯ заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим В.ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Валерія ПІДБОЛЯЧНОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент своїм указом звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області.

 

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