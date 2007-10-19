Ющенко провів кадрові рокировки в СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Тиберія ДУРДИНЦЯ заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим В.ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Валерія ПІДБОЛЯЧНОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент своїм указом звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області.