Новий уряд формуватиме Віктор Янукович?

Керівник апарату прем’єр-міністра України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що Партія регіонів не створюватиме „тіньовий” уряд, оскільки новий склад Кабінету міністрів знову формуватиме лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив, коментуючи заяву про можливість створення В.ЯНУКОВИЧЕМ тіньового уряду.

”Ідея про тіньовий уряд – цікава, але її візьме на озброєння інша політична сила. Я переконаний, що в кінцевому результаті новий Кабінет міністрів України знову формуватиме Віктор ЯНУКОВИЧ”, - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомлялося, в інтерв’ю радіо “Свобода” представник Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО заявив, що в разі переходу в опозицію, Партія регіонів може сформувати “тіньовий” Кабінет міністрів.

«Ця ідея не нова, вона випливає певною мірою із законопроекту про опозицію, який ми ухвалили в першому читанні. В ньому “тіньовому” урядові приділяється досить багато уваги – і право на співдоповідь по бюджету, участь в роботі уряду, право виступу на засіданні і так далі. Я не виключаю, що Партія регіонів буде використовувати цей інструмент політичної діяльності, з тим, що б сформувати програмну альтернативу, альтернативний курс», – сказав він.

Фракції майбутньої демократичної коаліції - БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” - мають намір ухвалити 12 законопроектів, серед яких новий закон про опозицію, що передбачає надання їй права формувати "тіньовий" уряд.