Штатний оракул ПР створює “інформаційний сум” у суспільстві?

Штатний “оракул” Партії регіонів - “Тарас Чорновіл від своїх партійних босів отримав дозвіл говорити все, що завгодно, і тим самим створювати в українському суспільстві такий собі “інформаційний сум”, - вважає член Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Ключковський.

Як повідомлялося, сьогодні Чорновіл заявив, що Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” не хоче створення коаліції демократичних сил, і що Верховна Рада VI скликання цілком може працювати без коаліції, а уряд Януковича в цей період буде виконуючим обов’язки.

За словами Ключковського, такі висловлювання політичних опонентів є нічим іншим як результатом невизначеності у власних подальших діях, повідомляє прес-служба НУ-НС.

“Вони бачать, що створення коаліції демократичних сил є завершеним фактом, в наслідок чого їм потрібно бути в опозиції, - зазначає Ключковський. - Водночас вони не готові психологічно бути в опозиції. Тому з їхнього боку відбуваються будь-які спроби для того, щоб затягнути процес, щоб його ускладнити, або й зірвати, якщо вдасться”.

На думку Ключковського, Партія регіонів “повторює сценарій, який розгортався після виборів 2006 року: спочатку ні в кого не було сумнівів щодо утворення демократичної коаліції, а потім пішли блокування трибуни Верховної Ради, закулісні переговори й перетягування Мороза та інших”. “Тому, - підкреслив Ключковський, - вони зараз створюють “димову завісу”.

Зі свого боку, він підтвердив, що “передумов для розмов про створення широкої коаліції немає”.

“Тарас Чорновіл процитував Конституцію України, в якій зазначається, що протягом року Верховну Раду не можна розпускати, – відзначив Ключковський. - Але це не означає, що вона мусить бути без коаліції”.