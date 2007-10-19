Герман підозрює Тимошенко у вчиненні „брутальної провокації” на Говерлі

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН називає події на Говерлі „брутальною провокацією”, у скоєнні якої підозрює Блок Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН.

”Брутальна провокація, шита білими нитками”, - наголошує вона.

”Те, що в Україні діють організації, які ворожо наставлені до Української незалежної держави, те, що вони вільно займаються провокаціями на нашій території, мало б свідчити про слабкість та непрофесійність СБУ. Але те, як ефективно працюють наші спецслужби, нам показали минулі вибори…”, - наголошує Г.ГЕРМАН

На її думку, провокація має „місцевий замовний характер”. За словами Г.ГЕРМАН, ця провокація вигідна тим, кому треба терміново підсилити антиросійські настрої.

”Цинічна демонстрація зневаги до символів нашої державності має одну мету - спровокувати нову хвилю українсько-російського загострення”, - підкреслює представник Партії регіонів.

Вона не виключає, що до цієї провокації може бути причетна лідер БЮТ. „А з того, що в цій історії фігурує прізвище Ю.ТИМОШЕНКО (начебто, вандали висловилися проти її призначення на посаду прем’єр-міністра), видно вуха місцевого замовлення”.

”Підтекстом провокації, цілком можливо, є спроба викликати співчуття до Ю.ТИМОШЕНКО в середовищі українських патріотів, переконавши широку громадськість у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО є небажаною лише для тих, хто зневажає і ненавидить усе українське. У випадку ж невиконання Ю.ТИМОШЕНКО її передвиборчих обіцянок теж можна буде ефективно вжити антиросійську риторику”, - вважає Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді розмістив на власному сайті заяву, у якій взяв відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла. За інформацією та ілюстраціями, розміщеними на сайті цієї організації, її представники на горі Говерла спиляли і вчинили наругу над Тризубом, що є Державним гербом України, та розтрощили пам’ятний знак, присвячений Конституції України.

У прес-центрі СБУ сьогодні повідомили, що Служба безпеки України вживає усіх заходів із встановлення та розшуку осіб, які скоїли акт вандалізму на Говерлі.