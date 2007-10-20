Луганські депутати критикують присвоєння звання Героя Роману Шухевичу

Депутати Луганської обласної ради на позачерговій сесії піддали критиці указ Президента від 12 жовтня про присвоєння звання Героя України головному командирові Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, ця тема стала головною при розгляді питання порядку денного «Про соціально-політичну ситуацію в країні».

Впродовж двох годин з трибуни обласної ради лунали промови про “звірства” УПА у роки Великої Вітчизняної війни та вимоги припинити фальсифікацію української історії і покласти край спробам реабілітувати воїнів УПА. До участі в обговоренні були закликані голови ветеранських організацій області та представники громадських організацій. Пролунали також пропозиції продовжити роботу виборчого штабу Партії регіонів для того, щоб не допустити розколу України. Члени громадської організації «Асамблея народів Луганщини» Указ Президента розцінили, як загравання Віктора ЮЩЕНКА перед помаранчевим електоратом та початок президентської кампанії. Вони висунули вимогу до Президента припинити видавати укази, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Під гаслами «Нет реабилитации бандитов ОУН-УПА», «Нацизм не пройдет» початок сесії пікетували прихильники КПУ.

Під час виступу на сесії від фракції комуністів депутат облради Зоя ХОДАКОВА запропонувала створити агітаційні бригади і йти до народу з роз’ясненням ситуації та закликати усіх стати під єдиний прапор боротьби з фашизмом.

В роботі сесії взяли участь 75 депутатів з 120.