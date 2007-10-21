Сьогодні ВАСУ розгляне позов Компартії до ЦВК

Сьогодні о 14.00 Вищий адміністративний суд України розгляне позовну заяву кандидата у народні депутати від Комуністичної партії України Сергія ГМИРІ до Центральної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду з позовною заявою про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів. С.ГМИРЯ також просив суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до рішення справи по суті.

Того ж дня ВАСУ виніс ухвалу, якою заборонив Центрвиборчкому офіційно оприлюднювати результати виборів в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» на забезпечення позову С.ГМИРІ.