Конгрес українських націоналістів переобрав голову

Конгрес українських націоналістів переобрав Олексія ІВЧЕНКА своїм головою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КУН.

Згідно з повідомленням, переобрання О.ІВЧЕНКА відбулося 20 жовтня під час ХІ звітно-виборчих Зборів Конгресу українських націоналістів.

Також делегати Збору обрали Головний Провід, Контрольну та Етичну комісії Конгресу.

Учасники ХІ Збору розглянули проект розширеної програми дій Конгресу та доручили програмовій комісії доопрацювати програму для подальшого затвердження на засіданні Головного Проводу партії.

В роботі Збору взяв участь засновник Конгресу, голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА Михайло ЗЕЛЕНЧУК, якого було обрано членом Головного Проводу КУН.

Довідка УНІАН. Конгрес українських націоналістів – політична партія, що була заснована 18 жовтня 1992 року в Києві. Зареєстрована Міністерством юстиції України 26 січня 1993 року.

З моменту заснування березня 2003 р. партію очолювала народний депутат трьох скликань Ярослава Стецько.

Після її смерті, з квітня 2003 року, головою КУН став О.ІВЧЕНКО.