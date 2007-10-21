Ніколаєнко заявив, що не проміняє партквиток на портфель міністра

Міністр науки і освіти України Станіслав НІКОЛАЄНКО заявив, що віддасть перевагу членству в Соціалістичній партії над міністерським портфелем.

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, про це С.НІКОЛАЄНКО заявив 19 жовтня в ході прес-конференції з нагоди ювілею Одеської національної академії харчових технологій.

С.НІКОЛАЄНКО підкреслив, що ніколи не тримався за міністерське крісло і готовий працювати в опозиції.

«Якщо ж мені запропонують залишитися міністром освіти, але вимагатимуть, щоб я вийшов з Соціалістичної партії, я, звичайно ж, відмовлюся, оскільки перебуваю в партії з дня її заснування і зраджувати своїм ідейним принципам не збираюся», - підкреслив він.

За словами міністра, як би не склалися обставини, він не збирається обривати свої взаємини з представниками науки і освіти, оскільки очолює Суспільну раду учених і працівників оствіти України (ГРОНУ).

«У будь-якому випадку я продовжуватиму працювати, і якщо знадобиться моя допомога, допомагатиму», - пообіцяв С.НІКОЛАЄНКО.