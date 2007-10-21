Вищий адмінсуд почав розбиратися з результатами виборів

Сьогодні о 14.00 колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі п’яти осіб під головуванням голови суду Олександра ПАСЕНЮКА розпочала розгляд позовів п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, адміністративна справа направлена до суду за скаргами Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів.

Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.

На початку судового засідання представники СПУ заявили клопотання залучити до розгляду справи як третіх осіб всі політичні сили, які брали участь у дострокових парламентських виборах; викликати як свідків представників згаданої партії, які звернулися з 11 заявами до Генпрокуратури щодо порушення кримінальної справи у зв’язку з перевищенням службових повноважень або службовою недбалістю членів ЦВК під час підрахунку результатів виборів.

Від ЦВК у судовому процесі беруть участь заступники голови комісії Андрій МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНА та член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ.

Як треті особи – представник БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Валерій КАРПУНЦОВ та Олег ДІДЕНКО.