СПУ заявила відвід колегії суддів ВАСУ

Представники Соціалістичної партії у Вищому адміністративному суді України завили відвід всьому складу колегії суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання сьогодні під час судового засідання вніс один із представників СПУ в суді Валерій КОЧЕТОВ.

Так, зокрема, він аргументував свої клопотання тим, що під час подання позовної заяви СПУ просила долучити всі політичні партії та блоки, які брали участь у дострокових парламентських виборах 30 вересня в якості третіх осіб. Втім, в цьому їм було відмовлено та роз’яснено, що це вони зможуть зробити в ході судового розгляду справи по суті. Однак, під час цього розгляду суд не задовольнив такого клопотання СПУ.

Крім того, В.КОЧЕТОВ зазначив, що вважає неправильним об’єднання в одне провадження позови СПУ, ПСПУ, КПУ та Всеукраїнської партії народної довіри, Партії вільних демократів, оскільки позовні вимоги не однорідні, а позови подані в різні терміни. А тому, як зазначив автор клопотання, “виникає думка, що Вищий адміністративний суд є одним із суб’єктів однієї з партій, зацікавлених в результатах рішення цієї справи... “А тому я заявляю відвід всій колегії суддів в повному складі”, - заявив В.КОЧЕТОВ.

Слід зазначити, що цю його ініціативу не підтримали інші представники позивачів, дозволивши суду самостійно приймати рішення з приводу заявленого клопотання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.00 колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі п’яти осіб під головуванням голови суду Олександра ПАСЕНЮКА розпочала розгляд справи за позовами п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії.

Від ЦВК у судовому процесі беруть участь заступники голови комісії Андрій МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНА та член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ.

Як треті особи – представник БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Валерій КАРПУНЦОВ та Олег ДІДЕНКО.