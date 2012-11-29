У Кіровограді збирають гроші на пам'ятник жертвам Голодомору

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із членів ініціативної групи, викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка Олександр Ратушняк, про це йшлося під час зустрічі активістів організації з О.Саінсусом та секретарем Кіровоградської міської ради Ігорем Волковим з приводу затвердження містобудівною радою проекту пам’ятника та виділення під його будівництво земельної ділянки на місці тимчасового пам’ятного знаку жертвам Голодомору на Фортечних Валах.

За його словами, міський голова погодився клопотати перед Міністерством культури України про дозвіл на спорудження пам’ятника на території названого меморіального комплексу.

«Ми пропонуємо затвердити проект пам’ятника кіровоградського скульптора Григорія Савченка, його попередня вартість становить 500 тис. гривень. 100 тис. гривень дає на пам’ятник голова громадської організації «Меморіал жертвам Голодомору», відомий в області меценат і підприємець, генеральний директор ТОВ «Друкмаш-Центр» Людмила Шубіна. Свого часу готовність профінансувати з обласного бюджету половину вартості проекту в прямому ефірі каналу «Кіровоград» обіцяв голова облдержадміністрації Сергій Ларін. Ми також сподіваємося на підтримку небайдужих кіровоградців», - зазначив О.Ратушняк.

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Член ініціативної групи також повідомив, що на початку тижня громадська організація «Меморіал жертвам голодомору» оприлюднила реквізити банківського рахунку, на який потрібно перераховувати кошти. Незабаром у громадських місцях планується встановити скриньки для пожертвувань на будівництво пам’ятника.

Довідка УНІАН: В 2008-му році з обласного бюджету Кіровоградської області було виділено 400 тис. грн на спорудження пам’ятника жертвам Голодомору. Кіровоградська міська рада виділила місце під пам’ятник на набережній р. Інгул в центрі Кіровограда, хоча громадськість виступала проти спорудження меморіалу в цьому велелюдному місці відпочинку молоді. Будівництво розпочалося влітку, але восени вже зупинилося. Виділених коштів вистачило тільки на майданчик під пам’ятник. Кіровоградська обласна рада двічі зверталася до прокуратури області з проханням перевірити використання коштів підрядною організацією, однак проведені прокуратурою перевірки порушень і зловживань не виявили.

Громадська організація «Меморіал жертвам голодомору» зареєстрована нещодавно, до неї ввійшли громадські діячі, журналісти та підприємці міста.