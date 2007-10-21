ВАСУ відмовив соціалістам

Соціалістиxній партії відмовлено у відводі складу колегії суддів Вищого адміністративного суду України, який розглядає позов від 5-ти політичних сил до ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду йдеться, що підстави позивача є необгрунованими, а тому суд залишає клопотання позивача без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, представники СПУ у ВАСУ заявили відвід всьому складу колегії суддів. Відповідне клопотання сьогодні під час судового засідання вніс один із представників СПУ в суді Валерій КОЧЕТОВ.

Так, зокрема, він аргументував свої клопотання тим, що під час подання позовної заяви СПУ просила долучити всі політичні партії та блоки, які брали участь у дострокових парламентських виборах 30 вересня в якості третіх осіб. Втім, в цьому їм було відмовлено та роз’яснено, що це вони зможуть зробити в ході судового розгляду справи по суті. Однак, під час цього розгляду суд не задовольнив такого клопотання СПУ.

Крім того, В.КОЧЕТОВ зазначив, що вважає неправильним об’єднання в одне судочинство позови СПУ, ПСПУ, КПУ та “Всеукраїнської партії народної довіри”, Партії вільних демократів, оскільки позовні вимоги не однорідні, а позови подані в різні терміни. А тому, як зазначив автор клопотання, “виникає думка, що Вищий адміністративний суд є одним із суб’єктів однієї з партій, зацікавлених в результатах рішення цієї справи... “А тому я заявляю відвід всій колегії суддів в повному складі”, - заявив В.КОЧЕТОВ.