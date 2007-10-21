ВАСУ узяв тайм-аут до завтра

Вищий адміністративний суд України у понеділок, 22 жовтня о 10:00 продовжить розгляд позову 5-ти політичних партій до Центтральної виборчої комісії України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви суд розглянув та виніс ухвалу за кількома клопотаннями, поданими з боку представників СПУ та «Всеукраїнської партії народної довіри».

Так, зокрема, суд зодовольнив клопотання останньої в контекті витребування з Центрвиборчкому протоколів про підрахунок голосів виборців з 225 виборчих окружних комісій (ОВК) та закордонного виборчого округу.

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотань цієї політичної сили, які стосувалися витребування списків виборців, що зберігаються в ОВК; залучення в якості експертів співробітників з числа центральної контрольної групи, створеної ЦВК; витребування протоколів про підрахунок голосів з виборчих дільниць; витребування з Державної прикордонної служби України відомостей про осіб, які перетнули кордон України і повернулися назад до моменту складання виборчих списків.

Крім того суд задовольнив клопотання представників від СПУ щодо витребування з ЦВК списків виборців, які були внесені до них на день голосування, а також дані про кількість отриманих бюлетенів і кількість виборців, які скористалися своїм виборчим правом.