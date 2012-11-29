Київрада передала супермаркету Гереги 3,2 га землі

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на сесії 29 листопада проголосували 92 зі 109 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з документом, земля передається в оренду на 15 років. Нормативна грошова оцінка - 44,9 млн грн.

Визначено, що орієнтовний розмір орендної плати становитиме 2,7 млн грн.

Земельна ділянка забудована нежитловими будівлями, які є власністю ТОВ.

Цим рішенням Київрада визнала таким, що втратило чинність рішення від 26 липня 2007 року про передачу земельної ділянки ТОВ "Епіцентр К".

Як повідомили УНІАН у прес-службі співзасновника мережі «Епіцентрів» Галини Гереги, даним рішенням земельну ділянку, що перебувала в оренді у ТОВ "Епіцентр К" з 2007 року, Київрада передала компанії "Епіцентр Н". Таким чином, рішення технічно врегулювало права користування ділянкою. Також зазначається, що на зазначеній земельній ділянці вже більш як 5 років збудований і функціонує гіпермаркет, і нове будівництво не планується.

Крім того, додали у прес-службі, згідно з зазначеним рішенням, підвищується орендна плата за земельну ділянку, як того вимагає чинне законодавство.