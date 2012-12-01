Томенко: кандидата на посаду мера Києва мають визначати самі кияни

Таке переконання у коментарі УНІАН висловив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів “Батьківщини” Микола Томенко.

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«Враховуючи помилки, допущені під час попередніх виборчих кампаній у столиці, зокрема, коли від опозиції висувалися кілька кандидатів, і команда Леоніда Черновецького вдало цим скористалася, ми більше не маємо права їх допускати», - сказав М.Томенко.

На його переконання, кандидата на посаду мера столиці мають визначати самі кияни, а не «партійні вожді». За його словами, це означає, що за результатами соціологічного дослідження повинна бути запропонована найпопулярніша й найавторитетніша кандидатура серед киян, а не лояльна до партійних керівників і чиновників.

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«По-друге, цей кандидат мусить бути погодженим не лише в межах «Батьківщини», а й з УДАРом і «Свободою». Тільки тоді є шанс перетворити це на справжню виборчу кампанію, де міський голова буде представляти більшість української столиці, а не якусь фінансово-політичну групу чи партію», - підкреслив М.Томенко.