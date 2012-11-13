КВУ: ні влада, ні опозиція не зацікавлені у виборах мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Я не знаю, що зараз сподвигне владу проводити вибори в Києві, де вона програла всі округи», - сказав він і припустив, що влада могла би спробувати знайти «більш прийнятного» кандидата.

Водночас, відзначив експерт, під питанням - участь опозиції у цих виборах. «Чи піде Кличко з парламенту на київські вибори, чи не піде, чи домовиться опозиція про єдиного кандадата, чи не домовиться», - сказав О.Черненко.

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На його думку, на сьогодні у цих виборах не зацікавлена ні влада, ні, тактично, опозиція. «Стратегічно вони будуть заявляти і заявляють, що ці вибори потрібні», - додав О.Черненко.

Він вважає, що рішення стосовно виборів мера Києва буде прийняте вже тоді, коли збереться нова Верховна Рада і буде вирішено питання п'ятьох проблемних мажоритарних округів.

Водночас, О.Черненко нагадав, що, відповідно до Конституції, крайній термін обрання мера Києва - весна 2013 року.

Як відомо, згідно з результатами виборів, в усіх 13 київських мажоритарних округах перемогу отримали представники опозиційних сил – ВО «Батьківщина», партій «УДАР» і ВО «Свобода». Згідно з рейтингом політсил за результатами голосування на виборах до ВР у Києві, Партія регіонів посідає 4-те місце. На першому місці – ВО «Батьківщина», на другому – «УДАР», на третьому – ВО «Свобода», у КПУ – 5-те місце.

В інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал назвав «неподобством» непризначення Верховною Радою виборів мера Києва.