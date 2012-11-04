Голова ЦВК назвав «неподобством» непризначення Радою виборів мера Києва
08:12, 04 листопада 2012Політика
4109 0
Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал назвав «неподобством» непризначення Верховною Радою виборів мера Києва.
Володимир Шаповал: плани і роздуми законодавців не повинні суперечити Конституції
Про це він заявив в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
«Те, що вони (вибори) досі не проведені, - неподобство. Більшість чинної Верховної Ради вважали, що на даний момент потенційний кандидат їх політичної сили був недостатньо прохідним. Але плани і роздуми законодавців не повинні суперечити Конституції. Не можна позбавляти Київ найважливішого елементу місцевого самоврядування, адже міський голова - найвищий посадовець громади», - сказав В.Шаповал.
«Сподіваюся, невдовзі Верховна Рада нового скликання згадає про свій конституційний обов'язок і призначить вибори міського голови в Києві», - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter