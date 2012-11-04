Голова ЦВК назвав «неподобством» непризначення Радою виборів мера Києва

Про це він заявив в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

«Те, що вони (вибори) досі не проведені, - неподобство. Більшість чинної Верховної Ради вважали, що на даний момент потенційний кандидат їх політичної сили був недостатньо прохідним. Але плани і роздуми законодавців не повинні суперечити Конституції. Не можна позбавляти Київ найважливішого елементу місцевого самоврядування, адже міський голова - найвищий посадовець громади», - сказав В.Шаповал.

«Сподіваюся, невдовзі Верховна Рада нового скликання згадає про свій конституційний обов'язок і призначить вибори міського голови в Києві», - додав він.