Православні сьогодні святкують пам`ять святих Варлаама й Іоасафа

Цього дня - престольне свято в Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі Києва (Голосіївська пустель).

Як розповіли УНІАН у Голосіївському чоловічому монастирі, в 1680-ті роки святитель Варлаам (Ясинський) (Київський митрополит з 1690 року) заснував на місці нинішнього монастиря, який тоді був скитом Києво-Печерського монастиря, церкву в ім`я преподобних Варлаама й Іоасафа.

«Архімандрит Варлаам часто відвідував Голосіївську пустель. Спорудженя церкви на честь преподобних Варлаама й Іоасафа, віддаленої від міста і Києво-Печерського монастиря, свідчить про те, що архімандрит створював її для себе, щоб служити в ній, закликаючи на допомогу свого святого. Будівництво церкви на честь пустельножителів дуже відповідало духу відокремленої малонаселеної Голосіївської пустелі», - відзначили в монастирі.

При Києво-Печерському архімандриті Тимофії (Щербацькому) на початку 50-х років XVII століття, замість двох церков була споруджена нова двох`ярусна церква в ім`я великомученика Іоанна Сочавського. Нижній ярус із престолом преподобних Варлаама і Іоасафа був кам`яний, а верхній, з престолом великомученика Іоанна Сочавського - дерев`яним.

Довідка УНІАН. Преподобний Варлаам був подвижником, який жив у пустелі в Індії. Він навернув до Христа індійського царевича Іоасафа, а Іоасаф навернув свого батька - царя Авеніра. Один із мудреців провістив Авеніру, коли він був ще язичником, що його син стане християнином. Авенір вжив всіх заходів, аби цього не сталося: збудував окремий палац і заборонив вимовляти при царевичі ім`я Христове. Князь виріс і його стали вчити персидським наукам. Коли Іоасаф зажурився в ув`язненні, Авенір зглянувся і дозволив синові виходити в місто. Прогулюючись, царевич зустрів хворого, а потім старого. Він щиро зацікавився, що з ними. Йому сказали, що хвороба і старість буває зі всіма людьми.

Потім Господь прислав до Іоасафа з пустелі старця Варлаама. Він прийшов під виглядом купця з дорогим камінням, навчив його християнській вірі і охрестив. Іоасаф просив Варлаама взяти його з собою в пустелю, але той йому відмовив. Після відходу старика Іоасаф став вести сурове життя. Авенір хотів всіляко відвернути сина від Христа: посилав мудреців, оточив дівчатами. Але Іоасаф переміг всі спокуси і молився, щоб Господь навернув до дійсної віри і його батька. Господь почув Іоасафа і Авенір охрестився. Після хрещення він передав владу Іоасафу, став проводити життя в посту і молитві й незабаром помер. Після смерті батька Іоасаф пішов у пустелю, щоб знайти Варлаама.

Варлаам прожив в пустелі 70 років і помер сторічним старцем. Іоасаф прожив в пустелі 35 років, ставши одним із найвидатніших аскетів ІV століття, і відійшов до Господа у віці 60 років.