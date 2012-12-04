Томенко зрозумів з бюджету, що влада на прокурорах не економитиме
14:38, 04 грудня 2012Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко критикує уряд за збільшення фінансування силовиків у наступному році на фоні погіршення загальної економічної ситуації в Україні.
Микола Томенко з проекту бюджету зрозумів, що гроші є
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив сьогодні під час засідання ВР.
Зокрема, за словами М.Томенка, збільшено видатки на утримання прокуратури і міліції. Він наголосив, що видатки на Генеральну прокуратуру збільшуються майже на 21%, на Державну судову адміністрацію - на 4,2%, на Міністерство внутрішніх справ - на 3,3%, на Службу безпеки - на 4,8%.
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«Тобто нам говорять, що грошей немає, але виявляється, що на те, щоб тримати у покорі український народ і ганяти опозицію і простих людей - гроші є. Я вже не кажу про те, як фінансується освіта і гуманітарна сфера загалом», - сказав М.Томенко.
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