Томенко зрозумів з бюджету, що влада на прокурорах не економитиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив сьогодні під час засідання ВР.

Зокрема, за словами М.Томенка, збільшено видатки на утримання прокуратури і міліції. Він наголосив, що видатки на Генеральну прокуратуру збільшуються майже на 21%, на Державну судову адміністрацію - на 4,2%, на Міністерство внутрішніх справ - на 3,3%, на Службу безпеки - на 4,8%.

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«Тобто нам говорять, що грошей немає, але виявляється, що на те, щоб тримати у покорі український народ і ганяти опозицію і простих людей - гроші є. Я вже не кажу про те, як фінансується освіта і гуманітарна сфера загалом», - сказав М.Томенко.