Влада у наступному році збирається влізти в борги на 135 мільярдів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті закону про Державний бюджет України на 2013 рік, поданому урядом на розгляд Верховною Радою.

Внутрішнє запозичення у 2013 році планується здійснювати виключно до загального фонду на рівні 92,863 млрд грн. Загальну суму зовнішніх запозичень заплановано на рівні 42,668 млрд грн.

Наступного року погашення держборгу заплановано в сумі 81,068 млрд грн, зокрема погашення внутрішніх зобов'язань – 45,474 млрд грн, зовнішніх, – 35,595 млрд грн. Граничний обсяг державного боргу України на кінець 2013 року планується в сумі 483,032 млрд грн. Крім того, наступного року уряд планує надати державні гарантії на суму в 50 млрд грн. Надходження від приватизації державного майна планується в сумі 10,9 млрд грн.