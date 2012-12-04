Із затонулого біля берегів Туреччини судна врятували трьох моряків
14:41, 04 грудня 2012Політика
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Врятовано трьох моряків із затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна.
Volgo Balt 199 затонуло в Чорному морі неподалік від Стамбулу. Фото http://www.newsfiber.com/
Троє з 12 моряків із затонулого у вівторок біля берегів Туреччини суховантажного судна Volgo Balt 199 врятовані, пошуки решти тривають, передає РІА «Новости» з посиланням на турецькі електронні ЗМІ.
Нагадаємо, суховантажне судно, що перевозило 3,3 тисячі тонн вугілля з Росії до Антальї, затонуло в Чорному морі неподалік від Стамбулу. Серед членів команди - 11 українців і 1 росіянин, повідомило управління берегової охорони.
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