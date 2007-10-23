Верховна Рада почне працювати не пізніше 15 листопада

Представник Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляє, що Верховна Рада України шостого скликання запрацює не пізніше 15 листопада.

Так Р.ЗВАРИЧ прокоментував відмову Вищого адміністративного суду України у задоволенні клопотання про дозвіл на офіційну публікацію результатів виборів ВР.

"Сьогодні Вищий адміністративний суд втратив можливість повернути нас у зрозуміле конституційне русло", - сказав Р.ЗВАРИЧ, слова якого наводить прес-служба блоку.

Він нагадав про норму Конституції, де йдеться про те, що перша сесія Верховної Ради має відкритися за тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.

"У законі про вибори цієї конституційної норми не відтворено, натомість йдеться про встановлення результатів виборів, а також про офіційне оприлюднення в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України", - відзначив Р.ЗВАРИЧ.

"Зрозуміло, що автори Конституції виходили із неможливості затягування початку роботи парламенту після позачергових виборів. Це повинні бути максимально стислі терміни", - додав він.

Він також сказав, що на минулих виборах процес відкриття парламенту нового скликання "затягнувся в зв’язку з тим, що не було такої чіткої норми".

Законодавці записали в законі найоптимальнішу й найчіткішу норму, фактично вилучивши усі можливості для оскарження результатів виборів на загальнодержавному рівні. Але чомусь Вищий адміністративний суд вирішує інакше".

"Слід пам’ятати, що офіційне оголошення вже відбулося, незалежно від офіційного опублікування, що його заборонив суд. Інакше не могло бути. Тому не пізніше 15 листопада Верховна Рада VI скликання має почати працювати", - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними. С.ГМИРЯ також просив суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті.

Того ж дня ВАСУ виніс ухвалу, якою заборонив Центрвиборчкому офіційно оприлюднювати результати виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на забезпечення позову С.ГМИРІ.

У п’ятиденний термін, відповідно до чинного законодавства, ВАСУ має завершити розгляд отриманого позову, і, відповідно, до вирішення цієї справи по суті ЦВК не має права офіційно оприлюднювати дані дострокових парламентських виборів.