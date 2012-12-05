В інтернет «злили» угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Його оприлюднив сьогодні веб-сайт видання KiyvWeekly.

Документ оприлюднений англійською мовою, його загальний обсяг становить 906 сторінок.

Угода починається преамбулою і завершується додатковими протоколами.

Разом з тим поки невідомо, чи є цей текст автентичним.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори стосовно Угоди про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня цього року — парафували цей документ.

Станом на кінець березня документ складався зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена суть домовленостей, які стосуються торгівлі, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Зараз триває технічна підготовка угоди до підписання сторонами.