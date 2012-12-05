В інтернет «злили» угоду про асоціацію між Україною та ЄС
19:46, 05 грудня 2012Політика
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В інтернеті оприлюднено текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Разом з тим поки невідомо, чи є цей текст автентичним.
Чи цей текст автентичний, поки не відомо
Його оприлюднив сьогодні веб-сайт видання KiyvWeekly.
Документ оприлюднений англійською мовою, його загальний обсяг становить 906 сторінок.
Угода починається преамбулою і завершується додатковими протоколами.
Разом з тим поки невідомо, чи є цей текст автентичним.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори стосовно Угоди про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня цього року — парафували цей документ.
Станом на кінець березня документ складався зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена суть домовленостей, які стосуються торгівлі, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.
Зараз триває технічна підготовка угоди до підписання сторонами.
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