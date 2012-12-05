Естонія хоче конкретну дату підписання з Україною асоціації та безвізового режиму

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает заявив в інтерв’ю Тиждень.ua.

«Позиція Естонії полягає у тому, щоб визначити конкретну дату і подію, під час якої можна було б підписати Угоду про асоціацію та ЗВТ. Ми сподіваємося підписати її наступного року, тоді ж плануємо лібералізувати візовий режим з Україною», - зазначив він.

За словами глави МЗС Естонії, «важливе моральне значення для нас має надання підтримки тим країнам, які ще не є членами європейської спільноти, але котрі починали з ситуації, що дуже подібна до нашої».

«Такі країни, як Україна, Молдова та Грузія, також хочуть наблизитися до ЄС, і ми вважаємо, що надання їм підтримки є нашим моральним обов’язком, так само, як і інші держави свого часу сприяли нашому просуванню на шляху до досягнення мети», - підкреслив У.Пает.