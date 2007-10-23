Польща стане кращим „адвокатом” України в Європі

Польща стане більш ефективним „адвокатом” України в Європі після того, як на чолі уряду у Варшаві стане лідер „Громадянської платформи” Дональд Туск. Таку думку в інтерв’ю „Німецькій хвилі” висловив оглядач провідного польського видання Gazeta Wyborcza Марцін Войцеховський.

Брати Качинські через свою непоступливість і непередбачуваність у міжнародних відносинах мають дуже сумнівну репутацію у Європі, зауважує Марцін Войцеховський. Тому не можна із впевненістю сказати, що їхня підтримка України у Брюсселі йшла Києву на користь. Після того, як на чолі уряду у Варшаві стане проєвропейський політик Дональд Туск, відносини Польщі із партнерами у ЄС нормалізуються, переконаний Войцеховський: „Імідж Польщі у Європі буде набагато кращим. І вона зможе краще допомагати Україні інтегруватися до європейських структур”, - зауважує оглядач. За його словами, насамперед майбутній глава уряду прагне нормалізувати відносини із Берліном, які за останні два роки дуже охололи. Прагматик Туск, на думку Войцеховського, знайде достатньо аргументів на користь того, що приєднання України до ЄС відповідає інтересам не лише Польщі, але й всієї спільноти.