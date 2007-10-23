Ющенко поїхав у Харківську область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Харківської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що в Харкові глава держави візьме участь у засіданні Координаційної ради з підготовки заходів до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

У с. Покотилівка на Харківщині Президент покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору.