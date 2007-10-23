Ющенко поїхав у Харківську область
10:08, 23 жовтня 2007Політика
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Президент покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Харківської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що в Харкові глава держави візьме участь у засіданні Координаційної ради з підготовки заходів до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років.
У с. Покотилівка на Харківщині Президент покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору.
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