Комуністи не втрачають надію побачити Мороза у ВР

Представник Компартії у Вищому адміністративному суді України (ВАСУ) Олександр ІВЧЕНКО не виключає, що соціалісти можуть ще потрапити до Верховної Ради VІ скликання.

Про це О.ІВЧЕНКО сказав у ефірі «5 каналу», коментуючи розгляд ВАСУ справи за позовом п`яти політичних партій, повідомляє прес-служба СПУ.

За словами О.ІВЧЕНКА, якщо суд задовольнить позов соціалістів, що стосується порушень в діяльності ЦВК, неправомірному використанні бюлетенів, неправильного підрахунку голосів, то у СПУ з`явиться можливість довести, що партія подолала 3% бар`єр, і пройти до парламенту.

«Безумовно, рішення суду здатне змінити розклад політичних сил у Верховній Раді», - сказав представник КПУ.

У свою чергу представник СПУ у ВАСУ Валерій КОЧЕТОВ заявив, що якщо буде доведено «істинні» підсумки виборів, формат коаліції зміниться.

Як повідомлялося, СПУ наполягає на внесенні змін до протоколів окружних виборчих комісій і протоколів ЦВК. Ресурс фальсифікацій, за словами юристів Соцпартії, становить більш як 400 тисяч виборців.