Видрін прорахував шанси Єханурова на прем`єрство

Політолог Дмитро ВИДРІН прогнозує, що у разі створення широкої коаліції новим прем`єр-міністром стане представник “Нашої України” Юрій ЄХАНУРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Д.ВИДРІН зазначив, що на сьогоднішній день існує 70-процентна вірогідність, що буде створена “помаранчева” коаліція, і 65% з них, що прем`єр-міністром стане Юлія ТИМОШЕНКО. «5% я даю на те, що на чолі «помаранчевої» коаліції може бути інший прем`єр-міністр», – сказав політолог.

Разом з тим Д.ВИДРІН вважає, що у разі створення широкої коаліції шанси стати прем`єром має Ю.ЄХАНУРОВ. «Він довів, що вміє працювати в цьому форматі і працювати успішно», – сказав експерт і додав, що вірогідність створення широкої коаліції становить 5%.

На думку політолога, буде вона створена чи ні, залежить від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.