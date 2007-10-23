Тернопільський губернатор подав у відставку

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван СТОЙКО подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

Відповідне рішення І.СТОЙКО прийняв у зв’язку з обранням його народним депутатом України. (І.СТОЙКО пройшов до Верховної Ради за списком блоку “Наша Україна – Народна самооборона", №46).

На прес-конференції І.СТОЙКО оцінив свої заслуги на посаді голови ОДА на “четвірку” за п’ятибальною системою. «Бо п’ятірку ставити якось не годиться», - сказав він.

Своїм найбільшим досягненням І.СТОЙКО назвав вирішення релігійного конфлікту у с. Заздрість Теребовлянського району, в якому за один храм постійно виникали конфлікти між громадами УГКЦ та УПЦ Київського патріархату.

Також до своїх заслуг І.СТОЙКО заніс добудову об’їзної дороги довкола міста Бучач. «Щоб там не казали, але всі будуть згадувати, що об’їзна з’явилась за СТОЙКА», - вважає він.

До своїх недоліків І.СТОЙКО відніс те, що так і не вдалося добудувати приміщення обласної бібліотеки, яку вже зводять близько 20 років. Віднайти кошти на її добудову І.СТОЙКО пообіцяв уже працюючи в парламенті.