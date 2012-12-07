Агітатори за ПР з Луганська бідкаються, що з ними розрахувалися лише наполовину

Про це сказано в листі голів партійних осередків ПР на адресу лідера партії Миколи Азарова та інших відповідальних осіб.

У своєму листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, голови первинних партійних організацій Партії регіонів Жовтневого району повідомляють, що «оплату за місяць було обіцяно таку: керівникам міні-штабів – 150 дол.; агітаторам – 100 дол. Проте зарплата за жовтень становила 50% від обіцяної попередньо суми».

На тему: ПР пустила на вибори 218 мільйонів, Батьківщина - удвічі менше

«За результатами виборів Жовтневий район м. Луганська займає 1 місце по місту й 2 місце по Луганській області. На виборчих дільницях відсоток тих, хто проголосував за Партію регіонів, становив від 48 до 60% від кількості виборців, які взяли участь у виборах», - зазначають при цьому голови партійних осередків.