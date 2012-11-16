ПР пустила на вибори 218 мільйонів, Батьківщина - удвічі менше

Третина цієї суми - 218 млн. грн - припала на Партію регіонів, повідомляє «КоммерсантЪ – Украина».

Витрати «Батьківщини», яка зайняла друге місце за партійними списками, - удвічі менші.

У розпорядженні видання опинилися підсумкові дані про витрати всіх 22 партій, що висували кандидатів у багатомандатному окрузі. Офіційне декларування сум, використаних партіями-учасницями в ході передвиборної кампанії, є однією з вимог чинного законодавства. У зведені відомості потрапили витрати, яких зазнали партії, за неповних три місяці, - з моменту реєстрації учасника виборів Центрвиборчкомом до опівночі 26 жовтня.

Беззаперечним лідером за вартістю кампанії стала Партія регіонів, яка задекларувала витрати у розмірі 218 млн. грн. Майже 157 млн. грн з цієї суми витрачено на рекламу в ЗМІ, ще в 33 млн. грн обійшлася зовнішня реклама. Відрив бюджету ПР від інших учасників перегонів вельми значний.

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Друге місце за обсягом витрачених коштів зайняла «Батьківщина», яка задекларувала 107 млн. грн. В опозиційної партії майже весь бюджет пішов на оплату послуг ЗМІ (94 млн. грн), ще в 9,5 млн. грн обійшлася зовнішня реклама.

Виходячи з офіційно задекларованих витрат і результатів голосування в багатомандатному окрузі, партії влади кожен голос обійшовся дещо дорожче, ніж її головному опонентові, - 35,7 грн у ПР проти 20,6 грн у «Батьківщини».

Питомі витрати Партії регіонів є найвищими серед п'яти політичних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр. У ПР переконані, що гроші були витрачені недаремно. «Нам об'єктивно було важче, ніж іншим, оскільки ми при владі. Опозиції легко агітувати, їм досить пообіцяти з три короби, а нам доводилося детально описувати, що ж ми зробили за два з половиною роки. Через це, наприклад, нам довелося значно більше витрачати на роз'яснювальні буклети», - сказав народний депутат Володимир Олійник.

Дані ЦВК підтверджують його слова - на виготовлення наочної агітації і роздаткових матеріалів у ПР пішло 23 млн. грн, тоді як «Батьківщина» уклалася в 3,2 млн. грн.

У решти партій з тих, що пройшли до парламенту, питома вага роздаткових матеріалів також виявилася помітно нижчою, ніж у Партії регіонів. Проте в цю суму включено не тільки буклети, а й подарунки з символікою партії - наприклад, парасольки, роздача яких стала сюжетом безлічі любительських відеороликів, розміщених в Інтернеті останніми місяцями.

Партія «УДАР», яка зайняла третє місце за підсумками виборів, виявилася набагато економнішою за лідерів і уклалася в 33,7 млн. грн (11,8 грн за голос).

Це, втім, не дало змоги «УДАРу» побити рекорд ефективності, поставлений ВО «Свобода» (23,2 млн. грн; 10,9 грн за голос).

Набагато менш ефективною виявилася кампанія КПУ, що обійшлася комуністам більш як у 72 млн. грн (вартість одного голосу - 27 грн).

Найменш ефективно витратили кошти партії, які не подолали прохідний бар'єр.

У цьому плані лідером офіційного заліку є партія «Наша Україна», очолювана третім Президентом України Віктором Ющенком. Вона задекларувала витрачання більш як 63 млн. грн, і таким чином вартість кожного голосу на підтримку НУ перевищила 278 грн.

Це набагато вище за показник партії «Україна - Вперед!» Наталії Королевської, яку традиційно критикували за надмірно дорогу рекламну кампанію. «Україна - Вперед!» показала 60,6 млн. грн витрат, і таким чином один голос їй обійшовся в 188 грн.

Вартість дорогих кампаній дозволяє тим учасникам виборів, які подолали прохідний бар'єр, говорити про ефективність роботи їхніх штабів, зазначає видання.

«Все пізнається в порівнянні. Якщо Наталія Королевська витратила більш як 60 млн. грн і одержала трохи більше відсотка, то наші фінансові показники цілком адекватні, ніхто не скаже, що фонди витрачено неефективно», - наголосив заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв.

Сума витрат всіх партій на рекламу в багатомандатному окрузі становила трохи більше 600 млн. грн. Ця цифра не включає фонди кандидатів-одномандатників, а також кошти, витрачені до офіційного старту кампанії. А отже, і з цими умовами офіційні дані могли бути занижені.

«Ринкова вартість тієї агітації, яку проводила партія «Україна, - Вперед!», значно перевищує задекларовану», - переконаний голова Асоціації зовнішньої реклами Артем Біденко.

У графі витрат на зовнішню рекламу різниця не така велика - партія заявила про витрачені 14 млн. грн, тоді як А.Біденко оцінює витрати в 20 млн. грн. Але інші витрати, на його думку, різняться істотніше. «Телеканали показували дуже багато новин про Наталію Королевську, і експерти говорять, що частина інформації була купленою. Природно, «джинса» не могла оплачуватися з офіційного фонду, оскільки купівля новин прямо заборонена законом. І хоча довести це нереально, я допускаю, що така тенденція існувала», - сказав експерт.

Учасник партнерства «Новий громадянин» Олег Рибачук, який працював у виборчому штабі «Нашої України» у 2002 і 2006 роках, переконаний, що в багатьох партіях, крім офіційного виборчого фонду, існували також «чорні каси».

«Під час кампанії потрібна «готівка». Це й оплата за «джинсу», і зарплати в конвертах, і проплачені мітинги. Ні для кого не секрет, що все це мало місце. І при цьому жоден з перерахованих пунктів не міг бути сплачений офіційно, з партійної каси», - пояснив «Коммерсанту» О.Рибачук.

Зі усіх учасників виборів тільки Партія регіонів і «УДАР» вибрали системний децентралізований підхід до фінансування виборчої кампанії. Ці партії для оперативності розподілу коштів відкрили не тільки центральний партійний рахунок, а й резервні рахунки в усіх областях, в Криму і в Севастополі. І хоча основний обсяг проплат у них також здійснювався з рахунку, контрольованого центральним штабом, регіональні штаби також дістали можливість оперативно виділяти гроші на виникаючі потреби. Всі інші учасники виборів, зокрема «Батьківщина», «Свобода» і КПУ, віддали перевагу жорсткій централізованій системі з єдиним рахунком і єдиним центром витрачання коштів. Такий регіональний розподіл дає змогу простежувати пріоритети, що віддаються партією тим чи іншим областям. Найяскравіше це виявилося у Партії регіонів, яка відкрила рахунки в Івано-Франківській і Тернопільській областях, але згодом не перерахувала їм жодної гривні, наголошує «КоммерсантЪ – Украина».