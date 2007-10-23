Як перемога опозиції у Польщі позначиться на Україні

Перемога опозиційної партії “Громадянська платформа” на виборах у Польщі сприятиме евроінтеграції України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН сказав директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Він зауважив, що результати виборів та ймовірна конфігурація уряду на чолі з лідером “Громадянської платформи” Дональдом ТУСКОМ вплине на тактику зовнішньої політики Польщі, в тому числі й у відносинах з Європейським Союзом.

В.ЧАЛИЙ нагадав, що останнім часом Польща, займаючи досить жорстку позицію, викликала роздратування у старих членів ЄС, і зараз у “бюрократичних” структурах ЄС очікують, що з новим урядом буде легше співпрацювати у питаннях розвитку Євроспільноти.

“У цьому сенсі це може бути використано для того, щоб підсилити бачення Польщею майбутнього ЄС, адже не секрет, що ця країна є прибічником подальшого розширення ЄС”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

Водночас, він підкреслив, що вживання словосполучення “Польща - адвокат України у ЄС” є неправильним, оскільки насправді Польща захищає свої національні інтереси, які співпадають з національними інтересами України. За його словами, саме через це позиція представників Польщі у Євросоюзі та інших міжнародних організаціях сприяє європейській інтеграції України.

В.ЧАЛИЙ нагадав, що декілька впливових євродепутатів польської “Громадянської платформи” є друзями України. “Я очікую позитивів з таких результатів виборів”, – додав експерт.

Крім того, на його думку, у зовнішній політиці Польщі буде більше прагматизму і менше емоцій по відношенню до Росії, покращаться відносини з Німеччиною, буде сприятливою атмосфера для багатостороннього діалогу у сфері безпеки, у якому задіяна Україна.

В.ЧАЛИЙ додав, що перемога партії Д.ТУСКА на виборах певним чином полегшить ведення зовнішньої політики України на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО, оскільки ще під час президентської виборчої кампанії 2004 року між блоком “Наша Україна” і партією “Громадська платформа” була підписана угода про співробітництво.

“Якщо говорити в цілому, у Польщі навряд чи є надто різні позиції стосовно ставлення до європейської інтеграції України”, - сказав експерт.