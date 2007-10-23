Балога представив т.в.о. івано-франківського губернатора

11:55, 23 жовтня 2007
Політика
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Ющенко підписав указ

Віктор Балога
Сьогодні в Івано-Франківську глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА представив господарському активу області, творчій інтелігенції та бізнесовій еліті Прикарпаття т.в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації 36-річного Миколу ПАЛІЙЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.БАЛОГИ, відповідний указ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомив глава Секретаріату Президента на церемонії представлення М.ПАЛІЙЧУКА, згідно з іншим указом, Романа ТКАЧА, який очолював ОДА з 2005 року звільнено з посади у зв’язку із обранням на позачергових парламтенських виборах народним депутатом від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» (№54 - УНІАН).

 

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