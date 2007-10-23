Янукович думає над ”лінією поведінки”
Герман розповіла про збори у "Зоряному"
Майбутні депутати від Партії регіонів на своїх перших зборах обговорили першочергові законопроекти для прийняття у Верховній Раді.
|Ганна Герман
“Ми обговорили ті законопроекти, які вважаємо першочерговими, зокрема, найважливіший з них - законопроект про прирівнювання заробітної плати депутатів до середньої зарплати у промисловості”, - сказала Г.ГЕРМАН.
Крім того, за її словами, серед першочергових документів обговорювались законопроекти щодо проведення земельної та політичної реформ, а також пакет соціальних законопроектів.
Г.ГЕРМАН також повідомила, що під час зборів обговорювались “лінія поведінки та плани Партії регіонів після оприлюднення офіційних результатів виборів”.
Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів за результатами позачергових парламентських виборів отримала 175 депутатських мандатів.