Янукович думає над ”лінією поведінки”

Майбутні депутати від Партії регіонів на своїх перших зборах обговорили першочергові законопроекти для прийняття у Верховній Раді.

Як повідомила УНІАН кандидат в народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, перші збори відбулись сьогодні у кінотеатрі “Зоряний” за участю лідера партії, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Ми обговорили ті законопроекти, які вважаємо першочерговими, зокрема, найважливіший з них - законопроект про прирівнювання заробітної плати депутатів до середньої зарплати у промисловості”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Крім того, за її словами, серед першочергових документів обговорювались законопроекти щодо проведення земельної та політичної реформ, а також пакет соціальних законопроектів.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що під час зборів обговорювались “лінія поведінки та плани Партії регіонів після оприлюднення офіційних результатів виборів”.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів за результатами позачергових парламентських виборів отримала 175 депутатських мандатів.