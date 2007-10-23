Єрмолаєв бачить серйозну кризу в Нашій Україні

12:26, 23 жовтня 2007
Політика
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Засновники НСНУ опинились на “других” ролях

Єрмолаєв
Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає заяву Юрія ЄХАНУРОВА про можливий вихід з “Народного Союзу Наша Україна” проявом кризи в партії.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Експерт нагадав, що Ю.ЄХАНУРОВ не є “рядовим” членом партії, він колишній прем’єр-міністр “помаранчевого” уряду, а також, що дуже важливо, один із засновників НСНУ, один з її основних ідеологів. За словами А.ЄРМОЛАЄВА, в умовах, коли у 2007 році з “технологічних” причин блок було перебудовано і його очолили молоді політики, а засновники НСНУ опинились на “других” ролях, питання збереження традицій партії, її платформи постає дуже гостро. Політолог зазначив, що “позиція ЄХАНУРОВА - це не позиція одинака”, це позиція одного із засновників партії, особи, що визначала її ідеологію. Таким чином, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, заява Ю.ЄХАНУРОВА є не проявом амбіцій, а проявом серйозної кризи в НСНУ.

Він нагадав, що зараз серед лідерів блоку НУ-НС один безпартійний, колишній соціаліст, а інший – молодий, недостатньо досвідчений політик, наслідком чого є загроза ведення “спекулятивної” політики. “Ігноруються основні партійні традиції, засади партійної політики”, – додав політолог.

Виходячи з цього, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, є два варіанти подальшої долі НСНУ. Або ця політична сила стане основним фундатором створення нової демократичної партії, про що йшлося до парламентських виборів, і засновники НСНУ стануть її лідерами, або активізуються тенденції до розколу в партії, які також можуть перекинутись й на блок НУ-НС в цілому. У такому разі, прогнозує експерт, будуть створені нові політичні проекти і лідери НСНУ їх очолювати вже не будуть.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що якщо члени президії НУ-НС 23 жовтня відмовляться розглянути його пропозиції для узгодження позицій з БЮТ при створенні демократичної коаліції, то він виступить на з’їзді партії. Якщо з’їзд його не почує, Ю.ЄХАНУРОВ обіцяє вийти з партії.

«Якщо я програю на з’їзді, то мені в такій партії нема чого робити. Тоді честь маю покласти свій партійний квиток і скажу, що я помилився в партії, що не виконує своїх програмних засад», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він нагадав, що вимагає, аби при створенні демократичної коаліції блоки НУ-НС та БЮТ узгодили позиції, що стосуються скасування мораторію на продаж землі, прийняття нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про державні закупівлі, внесення змін до закону про Кабінет міністрів.

 

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