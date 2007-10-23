Грач радить Тимошенко змінити зачіску

Коментуючи заяву Ю. Єханурова про можливий його вихід з партії у випадку, якщо ряд принципових умов не буде узгоджений між НУ-НС і БЮТ, лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач сказав, що Ю. Єхануров є одним із виважених, відповідальних і проукраїнськи налаштованих політиків у таборі «помаранчевих».

Про це повідомляє прес-служба Кримського рескому КПУ.

«Що ж до Ю. Тимошенко, то їй краще йти своєю прямою дорогою в опозицію, тому що її професійний і ідеологічний шлях веде Україну в безодню. А звідти (з опозиції) спробувати піти у бік президентського кабінету, але при цьому чітко собі уявити, що її зустрінуть на цьому шляху і Віктори, і Юрій, і ще кілька чоловічих кандидатур. Тому пора міняти зачіску, повісити косу на цвях і задовольнятися тим, що отримано на дострокових парламентських виборах», – сказав Грач.

Обком