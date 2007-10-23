Янукович вважає, що для ПР форс-мажора немає

Лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що нині немає форс-мажорних обставин, через які новообрані народні депутати від Партії регіонів можуть не прийти на відкриття першої сесії Верховної Ради VI скликання та відмовитися від складення депутатської присяги.

Про це УНІАН повідомила кандидат у депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН із посиланням на В.ЯНУКОВИЧА.

“Сьогодні на зборах майбутніх депутатів обговорювалося це питання. Лідер партії відповів, що зараз немає форс-мажорних обставин, через які ми не увійдемо до сесійної зали. І якщо таких обставин не виникне, ми обов’язково прийдемо на першу сесію”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Водночас вона повідомила, що сьогодні на зборах майбутні депутати не обговорювали позицію щодо голосування фракції Партії регіонів за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра та голови Верховної Ради. “Це рішення буде прийнято у залі, після того як депутати складуть присягу та розпочнеться пленарне засідання. Зараз говорити про це передчасно”, - додала представник Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у кінотеатри “Зоряний” відбулись перші збори майбутніх народних депутатів Партії регіонів за участю лідера партії, прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА.