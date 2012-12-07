Яценюк може очолити фракцію об’єднаної опозиції у новій ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко.

«Я думаю, що прогнозно в понеділок фракція збереться, щоб вирішити всі питання», - сказав М.Томенко.

Зокрема, за його словами, будуть вирішені питання щодо делегування представників «Батьківщини» в комітети, обрання керівництва фракції тощо.

Крім того, М.Томенко повідомив про ухвалене рішення делегувати до тимчасової президії ВР сьомого скликання свого представника Бориса Тарасюка, який є заступником голови підготовчої групи з організації роботи нової ВР.

Як повідомляв УНІАН, у «Батьківщині» обговорюють можливість висунення на посаду заступника голови Верховної Ради сьомого скликання Олександра Турчинова.

В інтерв'ю Українській правді Микола Томенко повідомив, що лідером фракції об'єднаної опозиції в парламенті швидше за все стане Арсеній Яценюк.