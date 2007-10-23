Ющенко внесе до ВР шість невідкладних законопроектів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом має намір внести до Верховної Ради шість законопроектів, які стосуються врегулювання проблемних питань у сфері підприємництва, як невідкладні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його інформацією, це законопроекти: “Про внесення змін до Закону “Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності”, “Про перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких законів України (дозволи, що стосуються розміщення будівель і споруд), “Про ринковий нагляд”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про ліцензування господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких Законів України (про стандартизацію та обов`язкову сертифікацію).

О.ШЛАПАК підкреслив, що ці документи пройшли детальний опрацювання в робочій групі Секретаріату Президента.