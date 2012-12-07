Залізничники задіяли спецтехніку для боротьби з обмерзанням контактних проводів

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), обмерзання контактних проводів було викликано інтенсивним і тривалим дощем при мінусовій температурі.

Товщина льоду на контактних проводах досягала 3-4 см, що ускладнило рух електропоїздів і стало причиною збоїв у графіку їх руху.

«Дощі при мінусовій температурі є найжорсткішими погодними умовами для контактного проводу мережі електропостачання залізниць», - відзначають в «Укрзалізниці».

Для боротьби з обмерзанням була задіяна вся спеціальна техніка: всі наявні маневрові тепловози, 28 тепловозів з вібропантографами і 9 спеціальних дрезин служби електропостачання. На ділянках обмерзання застосовували спеціальні методи обігріву контактної мережі.

Оперативні бригади по боротьбі з обмерзанням контактного проводу працювали цілодобово.

Крім того, в «Укрзалізниці» відзначають, що графік руху поїздів - складний технологічний процес, у якому навіть незначне відхилення від графіку одного поїзда веде до зміни графіка інших поїздів, які проходять через ті ж ділянки дороги або через незв'язані дільниці.

«Ситуація, яка склалася в результаті складних погодних умов і обмерзання контактного проводу, на Донецькому вузлі і на ділянках Південної залізниці 6-7 грудня викликала ряд збоїв у графіку руху поїздів, які очікували своєї черги на проходження ділянками, де сталося обмерзання і, відповідно , затримку руху поїздів», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Зокрема, на Донецькому залізничному вузлі було затримано 8 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів склало від 5 хв. до 5 з половиною годин.

На Південній залізниці (Харківський вузол) час затримки та відхилення від графіка руху були меншими, оскільки тут дощ був менш інтенсивним.