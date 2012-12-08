Ставнійчук заявила, що піде у відставку, якщо Конституцію змінять на референдумі

Радник Президента - керівник ГУ з питань конституційно-правової модернізації АП Марина Ставнійчук, коментуючи ухвалення закону про всеукраїнський референдум в ефірі «5 каналу» зазначила, що зміни до Конституції можуть бути внесені тільки в порядку передбаченому основним законом держави – це тверда позиція Президента.

«Хочу нагадати, що на першому засіданні Конституційної асамблеї Президент виступаючи перед нами сказав, що іншого способу внесення змін до Конституції України ніж в порядку передбаченому основним законом держави Президент не бачить, тому, мені не має потреби вигадувати, говорити про якихось міфічних юристів, які є в тих чи інших кабінетах, а я керуюся тим. Яка була публічно озвучена позиція глави держави», – заявила радник Президента.

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На запитання голови правління Центру політико-правових реформ Ігоря Каліушка, чи готова вона піти у відставку, якщо зміни по Конституції будуть прийняти шляфом референдуму, радник Президента відповіла: «Звичайно, я говорю про це публічно».