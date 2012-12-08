Тягнибок каже, що Свобода подумає про єдиного кандидата в президенти

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки «Свобода» готова підтримати пропозицію «Батьківщини» щодо висунення єдиним кандидатом у Президента екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

О.Тягнибок зауважив, що з даного приводу мають відбутися переговори «Свободи» та «Батьківщини», яких наразі поки що не було.

«Таких консультацій у нас наразі ще не проводилося. Ми не виключаємо такого», - сказав О.Тягнибок, відповідаючи на уточнююче запитання, чи все-таки може бути єдиний кандидат від опозиції.

Водночас він також зазначив, що остаточне рішення ухвалюватиме з’їзд «Свободи».

На запитання, що станеться, якщо опозиційним силам не вдасться домовитися про єдиного кандидата на вибори Президента, О.Тягнибок відповів: «А якщо 21 грудня кінець світу буде?».

Він наголосив, що зараз немає жодного сенсу обговорювати це питання, оскільки воно є передчасним.

«Зараз конкретно у грудні 2012 року говорити, хто буде єдиним кандидатом і чи взагалі буде цей єдиний кандидат, - це є передчасно, але з нашими партнерами ми, звісно, будемо консультуватися», - додав О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщини» визначила і підтримала кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах.