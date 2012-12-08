Акімова думає, що Україна зможе у 2013-му віддати майже $15 млрд боргів
17:35, 08 грудня 2012Політика
1658 0
Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова переконана, що Україна в 2013 році зможе здійснити всі виплати за зовнішнім боргами, які становлять 117 млрд грн (більш як 14,6 млрд дол.).
Акімова каже, що так думає і МВФ, і решта експертів
Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.
«Наступного року Україні разом з обслуговуванням боргів необхідно за цілий рік повернути суму, яка дорівнює 117 мільярдів гривень. Чи може Україна повернути цю суму? На сьогодні, на думку зокрема й фахівців МВФ, Світового банку й українських фахівців, ми цю суму повернути можемо», - заявила І.Акімова.
Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році повинна виплатити 6 млрд доларів США за кредитом МВФ.
Наступного року, відповідно до держбюджету, Україна планує здійснити запозичення на рівні 135,530 млрд грн для фінансування дефіциту держбюджету на рівні 50,432 млрд грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter