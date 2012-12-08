Акімова думає, що Україна зможе у 2013-му віддати майже $15 млрд боргів

Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

«Наступного року Україні разом з обслуговуванням боргів необхідно за цілий рік повернути суму, яка дорівнює 117 мільярдів гривень. Чи може Україна повернути цю суму? На сьогодні, на думку зокрема й фахівців МВФ, Світового банку й українських фахівців, ми цю суму повернути можемо», - заявила І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році повинна виплатити 6 млрд доларів США за кредитом МВФ.

Наступного року, відповідно до держбюджету, Україна планує здійснити запозичення на рівні 135,530 млрд грн для фінансування дефіциту держбюджету на рівні 50,432 млрд грн.