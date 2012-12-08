МВС підтвердило затримання в Києві грузинського міліційного високопосадовця

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в МВС, О.Мельников був затриманий вчора, 7 грудня, о 16.00 на виконання рішення грузинського суду і доставлений до Дарницького райуправління столичної міліції.

На тему: У Києві затримали колишнього високопосадовця МВС Грузії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні грузинські ЗМІ повдіомили, що у Києві затримано колишнього високопоставленого чиновника МВС Грузії О.Мельникова, оголошеного грузинською стороною в міжнародний розшук за обвинуваченням у перевищенні посадових повноважень.

О.Мельникову й іншим трьом колишніми посадовцями МВС Грузії 4 грудня 2012 року було обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення. За рішенням судді, попередній судовий процес у справах розшукуваних призначено на 16 січня 2013 року.