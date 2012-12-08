У Києві затримали колишнього високопосадовця МВС Грузії
У Києві затримано колишнього високопоставленого чиновника Міністерства внутрішніх справ Грузії Олега Мельникова, оголошеного грузинською стороною в міжнародний розшук.
Про це повідомляє грузинське інформаційне агентство «ІнтерпресНьюз».
Учора Головна прокуратура звернулася до Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) МВС з постановою про оголошення в розшук колишніх високопоставлених чиновників Дати Ахалая, Сосо Топурідзе, Геронтія Аланія і О.Мельникова.
4 грудня 2012 року їм було обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення. Усі розшукувані перебувають за межами Грузії.
На тему: У Тбілісі взяли під варту екс-заступника міністра МВС
Згідно з інформацією сторони звинувачення, Д.Ахалая і С.Топурідзе залишили Грузію 5 жовтня 2012 року, Г.Аланія – 22 жовтня, а О.Мельников – 2 грудня.
За рішенням судді, попередній судовий процес у справах розшукуваних призначено на 16 січня 2013 року.
Колишні високопоставлені чиновники звинувачуються в перевищенні посадових повноважень, а Д.Ахалая обвинувачується ще й незаконному позбавленні свободи.
Разом з тим, українські правоохоронні органи наразі не надають будь-якої інформації про затримання О.Мельникова.