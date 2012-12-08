У Києві затримали колишнього високопосадовця МВС Грузії

Про це повідомляє грузинське інформаційне агентство «ІнтерпресНьюз».

Учора Головна прокуратура звернулася до Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) МВС з постановою про оголошення в розшук колишніх високопоставлених чиновників Дати Ахалая, Сосо Топурідзе, Геронтія Аланія і О.Мельникова.

4 грудня 2012 року їм було обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення. Усі розшукувані перебувають за межами Грузії.

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Згідно з інформацією сторони звинувачення, Д.Ахалая і С.Топурідзе залишили Грузію 5 жовтня 2012 року, Г.Аланія – 22 жовтня, а О.Мельников – 2 грудня.

За рішенням судді, попередній судовий процес у справах розшукуваних призначено на 16 січня 2013 року.

Колишні високопоставлені чиновники звинувачуються в перевищенні посадових повноважень, а Д.Ахалая обвинувачується ще й незаконному позбавленні свободи.

Разом з тим, українські правоохоронні органи наразі не надають будь-якої інформації про затримання О.Мельникова.