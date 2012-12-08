У Януковича кажуть, що бюджет-2013 переглянуть уже в другому кварталі

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я абсолютно переконана, що бюджет 2013 року після результатів розвитку економіки в першому кварталі переглядатиметься. Переглядатимуться конкретні статті і буде, я абсолютно переконана, переглядатися програма соціальних зобов'язань», - заявила І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України прийняла закон «Про державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.