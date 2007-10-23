Ющенко заявив харківській владі, що вони неадекватні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає владу зробити все для гідного вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, своє прохання Президент висловив, виступаючи сьогодні у Харкові на другому засіданні Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору.

В.ЮЩЕНКО охарактеризував Голодомор як найбільшу у світі трагедію, але відзначив те, що в Україні дуже мало усвідомлюють це, і значну провину за таку ситуацію він поклав на нинішню владу, у тому числі владу Харкова.

За його словами, «тут (на Харківщині) наклав на себе руки прем’єр-міністр України Микола Скрипник, тут зарито в землю 2 мільйони українців, але навіть не у кожному селі є про це пам’ятники».

«Це ваш святий обов’язок, який ви не розумієте, ви неадекватні», - сказав В.ЮЩЕНКО на адресу представників місцевої влади у залі.

Говорячи про те, що «Україна має колосальний борг перед історичною пам’яттю», В.ЮЩЕНКО зауважив: «Ми зробили занадто мало, ми по суті пасемо задніх. Вставайте з колін, не живіть міфами 30-х років».

На думку Президента, сьогодні дуже погано працює український архів, українська школа, ті чи інші міністерства.

Він поставив завдання перед представниками влади «гідно вшанувати тих, кого забрав Голод, оскільки без вшанування цієї історичної пам’яті марно говорити про майбутнє нації».

Президент назвав 2008 рік Роком вшанування жертв Голодомору і закликав активно використати час для проведення відповідної роботи. «Я зобов’язую всіх, хто представляє державну владу, сформулювати свою поведінку у найближчі місяці у контексті вшанування пам’яті загиблих у 1932-1933 роки», - сказав В.ЮЩЕНКО і висловив сподівання, що в Україні з’являться гідні меморіали «невинно убієнних 10 мільйонів людей».

Серед першочергових завдань він виділив створення Національної Книги Пам`яті, яка має закарбувати імена кожного невинно убієнного і назви всіх населених пунктів, що постраждали від геноциду. Книга Пам‘яті має стати «серцем» Меморіалу у Києві, відкриття якого відбудеться восени 2008 року, відзначив В.ЮЩЕНКО.